Grunwald (Lipp) Gertraud — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grunwald (Lipp) Gertraud

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

02.05.1707

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1637 г.р.

Дети

1676 г.р.
1677 г.р.
1678 г.р.
1680 г.р.
1682 г.р.
1683 г.р.

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1676

Дочь: Ruhl Elisabetha

Отец ребёнка: Grunwald Johannes

Рождение ребёнка
04.05.1677

Сын: Grunwald Peter

Отец ребёнка: Grunwald Johannes

Рождение ребёнка
16.12.1678

Сын: Grunwald Nicolaus

Отец ребёнка: Grunwald Johannes

Рождение ребёнка
18.04.1680

Дочь: Dietzel Anna Maria

Отец ребёнка: Grunwald Johannes

Рождение ребёнка
27.04.1682

Сын: Grunwald Johann Caspar

Отец ребёнка: Grunwald Johannes

Рождение ребёнка
12.11.1683

Дочь: Spohr Eva

Отец ребёнка: Grunwald Johannes

Рождение ребёнка
28.07.1685

Сын: Grunwald Johann Caspar

Отец ребёнка: Grunwald Johannes

Рождение ребёнка
29.08.1687

Сын: Grunwald Johann Conrad

Отец ребёнка: Grunwald Johannes

Рождение ребёнка
31.05.1690

Дочь: Scharmann Veronica

Отец ребёнка: Grunwald Johannes

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Grunwald Johannes

Смерть
02.05.1707
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