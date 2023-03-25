Grunwald (Lipp) Gertraud
Место рожденияНе указано
Дата рождения1651
Дата смерти02.05.1707
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1676
Дочь: Ruhl Elisabetha
Отец ребёнка: Grunwald Johannes
Рождение ребёнка
04.05.1677
Сын: Grunwald Peter
Отец ребёнка: Grunwald Johannes
Рождение ребёнка
16.12.1678
Сын: Grunwald Nicolaus
Отец ребёнка: Grunwald Johannes
Рождение ребёнка
18.04.1680
Дочь: Dietzel Anna Maria
Отец ребёнка: Grunwald Johannes
Рождение ребёнка
27.04.1682
Отец ребёнка: Grunwald Johannes
Рождение ребёнка
12.11.1683
Дочь: Spohr Eva
Отец ребёнка: Grunwald Johannes
Рождение ребёнка
28.07.1685
Отец ребёнка: Grunwald Johannes
Рождение ребёнка
29.08.1687
Отец ребёнка: Grunwald Johannes
Рождение ребёнка
31.05.1690
Дочь: Scharmann Veronica
Отец ребёнка: Grunwald Johannes
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Grunwald Johannes
Смерть
02.05.1707