Снитко Устин Максимович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Снитко Максим Лазаревич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Снитко Ксения Зиновьева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Снитко) Дарья Устиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Снитко) Евдокия Устиновна
Мать ребёнка: Снитко Ксения Зиновьева
Смерть
1914