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Снитко Устин Максимович

Место рождения

Лоска, Чернігівська область

Дата рождения

1838

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Снитко Максим Лазаревич

Мать: не указана

Лоска, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снитко Ксения Зиновьева

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Снитко) Дарья Устиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Снитко) Евдокия Устиновна

Мать ребёнка: Снитко Ксения Зиновьева

Лоска, Чернігівська область
Смерть
1914
Лоска, Чернігівська область

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