Маркова Анжелика Николаевна 17.11.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркова Анжелика Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1969

Отец: Шаталин Николай Иосифович

Мать: Шаталина Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
16.05.1991

Сын: Рублев Константин Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.2004

Дочь: Маркова Елизавета Вячеславовна

Отец ребёнка: Марков Вячеслав Николаевич

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