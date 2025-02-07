Маркова Анжелика Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1969
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1991
Сын: Рублев Константин Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.2004
Дочь: Маркова Елизавета Вячеславовна
Отец ребёнка: Марков Вячеслав Николаевич