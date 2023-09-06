Василенко Абраам Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Абраам Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Василенко Владимир Абрамович

Мать ребёнка: Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Между 1952 и 1954

Сын: Василенко Юрий Абрамович

Мать ребёнка: Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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