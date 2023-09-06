Василенко Абраам Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Василенко Владимир Абрамович
Мать ребёнка: Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 1952 и 1954
Мать ребёнка: Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна
Смерть
Неизвестно