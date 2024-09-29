Хренова (Юртаева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1912
Отец: Юртаев Иван
Мать: Юртаева Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1936
Сын: Хренов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Хренов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно