Хренова (Юртаева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова (Юртаева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1912

Отец: Юртаев Иван

Мать: Юртаева Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1936

Сын: Хренов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Хренов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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