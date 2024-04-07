Гаськов Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1985
Дочь: Лосева (Гаськова) Мария Викторовна
Мать ребёнка: Гаськова (Овчинникова) Елена Николаевна
Бракосочетание
10.10.1987
Рождение ребёнка
30.05.1989
Дочь: Филиппова (Гаськова) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Гаськова (Овчинникова) Елена Николаевна
Шабур, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия