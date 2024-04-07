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Гаськов Виктор Николаевич

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Место рождения

Челутай (24 км), Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

20.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Челутай (24 км), Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаськова (Овчинникова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
30.08.1985

Дочь: Лосева (Гаськова) Мария Викторовна

Мать ребёнка: Гаськова (Овчинникова) Елена Николаевна

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
10.10.1987

Жена: Гаськова (Овчинникова) Елена Николаевна

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.05.1989

Дочь: Филиппова (Гаськова) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Гаськова (Овчинникова) Елена Николаевна

Шабур, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия

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