Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Киреевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Киреевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Киреевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Киреевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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