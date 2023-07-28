Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Киреевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Борис Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Киреевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Киреевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Егор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Киреевич
Смерть
Неизвестно