Терещенко Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1924
Дата смерти22.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова (Терещенко) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1978