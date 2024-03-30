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Терещенко Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1924

Дата смерти

22.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова (Терещенко) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна

Смерть
22.10.1978
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

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