Опарин Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1926
Дата смерти03.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1926
Рождение ребёнка
17.06.1962
Сын: Опарин Алексей Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.04.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область