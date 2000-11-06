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Опарин Константин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1926

Дата смерти

03.04.1978

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1926

Отец: Опарин (чинаров) Алексей Иванович

Мать: Опарина Анфиса Павловна

Рождение ребёнка
17.06.1962

Сын: Опарин Алексей Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.04.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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