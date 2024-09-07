Пешкова (Пешкова) Акулина Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Пешкова) Акулина Ермиловна

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Пешков Ермил Тихонович

Мать: Пешкова Фекла Федоровна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Смерть
Неизвестно

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