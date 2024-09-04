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Доронин Яков Епифанович

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Место рождения

Марилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.10.1906 ст.

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

УО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1906 ст.

Отец: Доронин Епифан

Мать: Доронина (Доронина) Пелагея Прокопьевна

Марилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С ?.02.1906
Марилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Звонцева (Доронина) Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Доронина (Меньшакова) Агния Васильевна

Марилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Доронин Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Доронина (Меньшакова) Агния Васильевна

Марилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
?.03.1944
Возможно умер, а возможно увезен с госпиталем, еще не знаем! Знаем, что с 11 марта 1944 года исключен из списков довольствия 1084 стрелкового полка 310 стрелковой дивизии

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