Доронин Яков Епифанович
Место рождения
Дата рождения22.10.1906 ст.
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1906 ст.
Место жительства
С ?.02.1906
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Звонцева (Доронина) Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Доронина (Меньшакова) Агния Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1940
Сын: Доронин Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Доронина (Меньшакова) Агния Васильевна
Смерть
?.03.1944
Возможно умер, а возможно увезен с госпиталем, еще не знаем! Знаем, что с 11 марта 1944 года исключен из списков довольствия 1084 стрелкового полка 310 стрелковой дивизии