Бортник - Гулевич Галина Бенедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортник - Гулевич Галина Бенедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бортник Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.1974

Сын: Бортник Вячеслав Игоревич

Отец ребёнка: Бортник Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
29.12.1975

Дочь: Бортник Светлана Игоревна

Отец ребёнка: Бортник Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
18.05.1982

Сын: Бортник Александр Игоревич

Отец ребёнка: Бортник Игорь Николаевич

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