Бортник - Гулевич Галина Бенедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1974
Сын: Бортник Вячеслав Игоревич
Отец ребёнка: Бортник Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
29.12.1975
Дочь: Бортник Светлана Игоревна
Отец ребёнка: Бортник Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1982
Сын: Бортник Александр Игоревич
Отец ребёнка: Бортник Игорь Николаевич