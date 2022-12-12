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Капченко Александр Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Капченко Николай Захарович

Мать: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1913 ст.

Сын: Капченко Борис Александрович

Мать ребёнка: Капченко Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.

Сын: Капченко Иван Александрович

Мать ребёнка: Капченко Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капченко Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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