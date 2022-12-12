Капченко Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
29.08.1913 ст.
Сын: Капченко Борис Александрович
Мать ребёнка: Капченко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.
Сын: Капченко Иван Александрович
Мать ребёнка: Капченко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капченко Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно