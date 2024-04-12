Грибкова (Кристя) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения11.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1979
Бракосочетание
18.12.2004
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности