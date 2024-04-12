Грибкова (Кристя) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова (Кристя) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Суклея, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

11.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Суклея, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
18.12.2004

Муж: скрыто настройками приватности

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
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