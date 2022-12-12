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Дзибура Елисей

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Место рождения

Крестище, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестище, Харківська область
Село Крестище имело ранее название Дзябуровка и было основано в 1731-м году. Переименовано в 1859-м.
Рождение ребёнка
Между 1882 и 1890

Сын: Дзибура Леонтий Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Артамохина Анна Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойко Мария Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзибура Михаил Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзибура Силантий Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

В д. Воронино Силантия называли дед Сила
Смерть
Неизвестно
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