Дзибура Елисей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Крестище имело ранее название Дзябуровка и было основано в 1731-м году. Переименовано в 1859-м.
Рождение ребёнка
Между 1882 и 1890
Сын: Дзибура Леонтий Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Артамохина Анна Елисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойко Мария Елисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзибура Силантий Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
В д. Воронино Силантия называли дед Сила
Смерть
Неизвестно