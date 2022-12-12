Ларина Матрена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Матрена Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1882 ст.

Дочь: Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Ларин Илья Емельянович

Рождение ребёнка
07.10.1884 ст.

Дочь: Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Ларин Илья Емельянович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1890 ст.

Дочь: Ларина Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Ларин Илья Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Илья Емельянович

Смерть
Неизвестно
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