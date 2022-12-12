Ларина Матрена Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1882 ст.
Дочь: Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Ларин Илья Емельянович
Рождение ребёнка
07.10.1884 ст.
Дочь: Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Ларин Илья Емельянович
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1890 ст.
Дочь: Ларина Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Ларин Илья Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно