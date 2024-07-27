Демичев Григорий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демичев Григорий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Демичев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Демичева Василиса - Васюта

Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Жолудева (Демичева) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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