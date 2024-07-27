Демичев Григорий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Демичев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Демичева Василиса - Васюта
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Жолудева (Демичева) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно