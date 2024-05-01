Абрамович (Шестакова) Соломония Евпиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиДо 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комогорцева (Абрамович) ? Федоровна
Отец ребёнка: Абрамович Феодор Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Забайкальская обл, Нерчинский у, Ильдиканская вол, с. Нижний Ильдикан
Смерть
До 1889