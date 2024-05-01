Абрамович (Шестакова) Соломония Евпиловна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамович (Шестакова) Соломония Евпиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

До 1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комогорцева (Абрамович) ? Федоровна

Отец ребёнка: Абрамович Феодор Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамович Феодор Иоаннович

Место жительства
Неизвестно
Забайкальская обл, Нерчинский у, Ильдиканская вол, с. Нижний Ильдикан
Смерть
До 1889

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