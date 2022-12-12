Спиридонова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонова Наталья Ивановна

Спиридонова Наталья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Спиридонов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Спиридонов Василий Филиппович

Сеньга-Лазарьково, Аннинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Павлова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Спиридонов Василий Филиппович

Сеньга-Лазарьково, Аннинская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
Сеньга-Лазарьково, Аннинская волость, Покровский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close