Спиридонова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Спиридонов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Спиридонов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Павлова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Спиридонов Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно