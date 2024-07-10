Грачева (Загайнова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Загайнова) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Загайнов Сергей Михайлович

Мать: Загайнова (Бледных) Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил

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