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Никифор Ильин

Место рождения

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.03.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1831

Отец: Илья Патракеев

Мать: Агафия Силина

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемники д. Залосонье крестьянский сын ... Васильев и крестьянская вдова Агафия Минина.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Акилина Кириллова

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ксения Никифорова

Мать ребёнка: Акилина Кириллова

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
1861
Рождение ребёнка
18.05.1862

Дочь: Елена Никифорова

Мать ребёнка: Акилина Кириллова

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдакия Никифорова

Мать ребёнка: Акилина Кириллова

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1870

Дочь: Макарова Агрипина Никифорова

Мать ребёнка: Акилина Кириллова

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.06.1952

Сын: Елисей Никифоров

Мать ребёнка: Акилина Кириллова

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.01.?

Жена: Акилина Кириллова

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручители по жениху: Помещицы Г. фон Бландовой деревни Лужки крестьянин Федот Иванов и Иван Клементьев. Поручители по жениху: Церковный староста Макар Иванов и помещицы Г. фонъ Бландовой деревни Жура... Показать все
Смерть
Неизвестно
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