Никифор Ильин
Место рождения
Дата рождения04.03.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1831
Отец: Илья Патракеев
Мать: Агафия Силина
Восприемники д. Залосонье крестьянский сын ... Васильев и крестьянская вдова Агафия Минина.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Акилина Кириллова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ксения Никифорова
Мать ребёнка: Акилина Кириллова
1861
Рождение ребёнка
18.05.1862
Дочь: Елена Никифорова
Мать ребёнка: Акилина Кириллова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдакия Никифорова
Мать ребёнка: Акилина Кириллова
Рождение ребёнка
07.06.1870
Дочь: Макарова Агрипина Никифорова
Мать ребёнка: Акилина Кириллова
Рождение ребёнка
06.06.1952
Сын: Елисей Никифоров
Мать ребёнка: Акилина Кириллова
Бракосочетание
09.01.?
Жена: Акилина Кириллова
Поручители по жениху: Помещицы Г. фон Бландовой деревни Лужки крестьянин Федот Иванов и Иван Клементьев. Поручители по жениху: Церковный староста Макар Иванов и помещицы Г. фонъ Бландовой деревни Жура... Показать все
Смерть
Неизвестно