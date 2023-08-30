Ильина Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Афанасий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Хотнянская Маркина Полина Тихоновна
Отец ребёнка: Маркин Тихон Лукьянович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Маркин Александр Тихонович
Отец ребёнка: Маркин Тихон Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно