Ильина Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Хотнянская Маркина Полина Тихоновна

Отец ребёнка: Маркин Тихон Лукьянович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Маркин Александр Тихонович

Отец ребёнка: Маркин Тихон Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Тихон Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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