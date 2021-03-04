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Корниенко Алексей

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Место рождения

Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

10.07.1929

Дата смерти

04.03.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1929

Отец: Корниенко Михаил

Мать: Анна

Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
28.11.1955

Жена: Корниенко Надежда

Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корниенко Надежда

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корниенко Надежда

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
04.03.2021
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
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