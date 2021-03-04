Корниенко Алексей
Место рождения
Дата рождения10.07.1929
Дата смерти04.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1929
Отец: Корниенко Михаил
Мать: Анна
Бракосочетание
28.11.1955
Жена: Корниенко Надежда
Рождение ребёнка
31.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корниенко Надежда
Рождение ребёнка
08.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корниенко Надежда
Смерть
04.03.2021
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно