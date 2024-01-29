Гриценко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
с донской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриценко Мавра
Рождение ребёнка
До 1895
Мать ребёнка: не указана
1920 в поручителях
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гриценко Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гриценко Венекдит Васильевич
Мать ребёнка: Гриценко Мавра
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно