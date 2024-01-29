Гриценко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

с донской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко Мавра

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Гриценко Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

1920 в поручителях
Рождение ребёнка
1900

Сын: Гриценко Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гриценко Венекдит Васильевич

Мать ребёнка: Гриценко Мавра

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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