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Березин Тарас Трофимович

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Березин Трофим Александрович

Мать: Березина (Жулькова) Анна Кирилловна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Березин Петр Тарасович

Мать ребёнка: Березина Анна Семеновна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Березина Агриппина Тарасовна

Мать ребёнка: Березина Анна Семеновна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Сын: Березин Василий Тарасович

Мать ребёнка: Березина Анна Семеновна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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