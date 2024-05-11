Березин Тарас Трофимович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Березина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Березина Агриппина Тарасовна
Мать ребёнка: Березина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Березин Василий Тарасович
Мать ребёнка: Березина Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно