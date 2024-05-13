Шмараев Михаил Федорович 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Михаил Федорович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Шмараев Федор Евдокимович

Мать: Шмараева (Беседина) Ефимия Матвеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева София

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шмараев Игнат Михайлович

Мать ребёнка: Шмараева София

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шмараев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Шмараева София

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Шмараева) Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Шмараева София

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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