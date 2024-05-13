Шмараев Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмараева София
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Шмараева София
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шмараев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Шмараева София
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Шмараева) Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Шмараева София
Смерть
Неизвестно