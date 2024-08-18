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Ложкина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Николай Семенович

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Ложкин Николай Семенович

Рождение ребёнка
08.01.1853

Дочь: Подзорова (Ложкина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ложкин Николай Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1856

Сын: Ложкин (Зенкин) Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Ложкин Николай Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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