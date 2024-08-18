Ложкина Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Ложкин Николай Семенович
Рождение ребёнка
08.01.1853
Дочь: Подзорова (Ложкина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ложкин Николай Семенович
Рождение ребёнка
03.11.1856
Сын: Ложкин (Зенкин) Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Ложкин Николай Семенович