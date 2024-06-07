Матрёна Никитина 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрёна Никитина

Место рождения

Скорынина

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Скорынина
Упоминание
Неизвестно
РС 1782 лист 708об
Рождение ребёнка
1789

Сын: Климент Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Лоханино
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Лоханино
Смерть
Неизвестно

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