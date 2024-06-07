Матрёна Никитина
Место рожденияСкорынина
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Скорынина
Упоминание
Неизвестно
РС 1782 лист 708об
Рождение ребёнка
1789
Сын: Климент Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Лоханино
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Лоханино
Смерть
Неизвестно