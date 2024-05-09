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Соколкова Лидия Кирилловна

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
23.09.1918

Дочь: Соколкова Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Соколков Трофим Захарович

Кислуха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.01.1921

Дочь: Котова (Соколкова) Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Соколков Трофим Захарович

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Соколкова Валентина Трофимовна

Отец ребёнка: Соколков Трофим Захарович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Соколков Анатолий Трофимович

Отец ребёнка: Соколков Трофим Захарович

Смерть
?.04.1970
Уштобе, Каратальский район, Жетысуская область

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