Соколкова Лидия Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1918
Дочь: Соколкова Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Соколков Трофим Захарович
Кислуха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.01.1921
Дочь: Котова (Соколкова) Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Соколков Трофим Захарович
Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Соколкова Валентина Трофимовна
Отец ребёнка: Соколков Трофим Захарович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Соколков Анатолий Трофимович
Отец ребёнка: Соколков Трофим Захарович
Смерть
?.04.1970
Уштобе, Каратальский район, Жетысуская область