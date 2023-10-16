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Востриков Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Востриков Григорий

Мать: мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Востриков Гур Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Вострикова) Лизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Востриков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1855

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