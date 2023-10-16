Востриков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1855
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Востриков Григорий
Мать: мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Вострикова) Лизавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Востриков Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1855