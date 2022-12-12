Александрова (Крамар) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1987
Дочь: Александрова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Александров Сергей Александрович
Рождение ребёнка
02.05.1988
Сын: Александров Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Александров Сергей Александрович