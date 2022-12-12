Александрова (Крамар) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Крамар) Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1987

Дочь: Александрова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Александров Сергей Александрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
02.05.1988

Сын: Александров Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Александров Сергей Александрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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