Белоцветова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Белоцветов Николай Петрович
Отец ребёнка: Белоцветов Петр Гаврилович
с Щербово Ковровский уезд Владимирская губ
Рождение ребёнка
1905
Сын: Белоцветов Леонид Петрович
Отец ребёнка: Белоцветов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоцветова Александра Петровна
Отец ребёнка: Белоцветов Петр Гаврилович
с Щербово Ковровский уезд Владимирская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Белоцветов Петр Гаврилович
с Щербово Ковровский уезд Владимирская губ
Смерть
1943