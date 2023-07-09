Белоцветова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоцветова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Белоцветов Николай Петрович

Отец ребёнка: Белоцветов Петр Гаврилович

с Щербово Ковровский уезд Владимирская губ
Рождение ребёнка
1905

Сын: Белоцветов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Белоцветов Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоцветова Александра Петровна

Отец ребёнка: Белоцветов Петр Гаврилович

с Щербово Ковровский уезд Владимирская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Белоцветов Петр Гаврилович

с Щербово Ковровский уезд Владимирская губ
Смерть
1943
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