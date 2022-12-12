Аронов Берка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронов Берка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Аронов Хаим Вульф Беркович

Мать ребёнка: не указана

Старая Белица, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аронов Гирш Беркович

Мать ребёнка: не указана

Старая Белица, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аронов Израиль-Неух Беркович

Мать ребёнка: не указана

Старая Белица, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аронов Янкель Беркович

Мать ребёнка: не указана

Старая Белица, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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