Аронов Берка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Аронов Хаим Вульф Беркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аронов Гирш Беркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аронов Израиль-Неух Беркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно