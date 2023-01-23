Титов Андрей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Андрей Никитович

Титов Андрей Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Хрестинья Маисеевна

Рождественка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Анна Адреевна

Мать ребёнка: Титова Хрестинья Маисеевна

Рождественка, Грайворонский, Белгородская область
Никах
Неизвестно

Жена: Титова Хрестинья Маисеевна

Рождественка, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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