Алёхина Параскева Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Сын: Алехин Петр Иванович
Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович
Рождение ребёнка
15.11.1900
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович
Рождение ребёнка
12.10.1901
Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович
Рождение ребёнка
03.02.1903
Сын: Алёхин Иван Иванович
Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович
Рождение ребёнка
10.06.1905
Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович
Рождение ребёнка
11.12.1906
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около ?.06.1914
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович
Работа или профессия
Неизвестно