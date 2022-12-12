Алёхина Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёхина Параскева Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Алехин Петр Иванович

Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Алехин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович

Рождение ребёнка
15.11.1900

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.10.1901

Сын: Алехин Роман Иванович

Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1903

Сын: Алёхин Иван Иванович

Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович

Рождение ребёнка
10.06.1905

Сын: Алехин Никита Иванович

Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович

Рождение ребёнка
11.12.1906

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович

Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Около ?.06.1914

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Алехин Иван Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
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