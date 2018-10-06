Лукина (Каминская) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1932
Дата смертиОколо 06.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932
Бракосочетание
15.02.1957
СССР, РСФСР, М.О, Химкинский р-он, п. Андреевка
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Николай Иванович
Россия
Смерть
Около 06.10.2018