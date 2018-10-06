Лукина (Каминская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Каминская) Мария Васильевна

Место рождения

Каминщина, Замочская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

01.07.1932

Дата смерти

Около 06.10.2018

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932

Отец: Каминский Василий Стефанович

Мать: Каминская Ефросинья Фомична

Каминщина, Замочская волость, Сеннинский уезд
Бракосочетание
15.02.1957

Муж: Лукин Николай Иванович

СССР, РСФСР, М.О, Химкинский р-он, п. Андреевка
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Николай Иванович

Россия
Смерть
Около 06.10.2018
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