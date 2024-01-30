Utter Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Utter Peter

Место рождения

Jõgisoo küla

Дата рождения

09.12.1792

Дата смерти

26.04.1845

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

1823 г.р.
1826 г.р.
1843 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1792

Отец: Jakob

Мать: Anno

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823

Сын: Utter Jürri

Мать ребёнка: Utter Leno

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Utter) Ann

Мать ребёнка: Utter Leno

Рождение ребёнка
05.02.1843

Сын: Utter Jakob

Мать ребёнка: Utter Anno

Смерть
26.04.1845
Рождение ребёнка
07.09.1845

Сын: Utter Jüri

Мать ребёнка: Utter Anno

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