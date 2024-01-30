Utter Peter
Место рожденияJõgisoo küla
Дата рождения09.12.1792
Дата смерти26.04.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1792
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Utter Jürri
Мать ребёнка: Utter Leno
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Utter) Ann
Мать ребёнка: Utter Leno
Рождение ребёнка
05.02.1843
Сын: Utter Jakob
Мать ребёнка: Utter Anno
Смерть
26.04.1845
Рождение ребёнка
07.09.1845
Сын: Utter Jüri
Мать ребёнка: Utter Anno