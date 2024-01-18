Малютин Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалютин Геннадий Александрович

Малютин Геннадий Александрович

Место рождения

г. Загорск

Дата рождения

24.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1960

Отец: Малютин Александр Сергеевич

Мать: Малютина Лидия Сергеевна

г. Загорск
Рождение ребёнка
21.08.1980

Дочь: Макарова Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Малютина Наталия Николаевна

г. Загорск
Рождение ребёнка
20.06.1985

Сын: Малютин Кирилл Геннадьевич

Мать ребёнка: Малютина Наталия Николаевна

г. Загорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малютина Наталия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close