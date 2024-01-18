Малютин Геннадий Александрович
Место рожденияг. Загорск
Дата рождения24.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1960
г. Загорск
Рождение ребёнка
21.08.1980
Дочь: Макарова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Малютина Наталия Николаевна
г. Загорск
Рождение ребёнка
20.06.1985
Сын: Малютин Кирилл Геннадьевич
Мать ребёнка: Малютина Наталия Николаевна
г. Загорск
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад