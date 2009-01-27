(Муфтиева) Сагида
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муфтиев Гиляжитдин
Мать: Муфтиева Бибиджамиля
Рождение ребёнка
20.02.1952
Дочь: Сария
Отец ребёнка: Валишин Тимербай
Рождение ребёнка
08.07.1954
Дочь: Фания
Отец ребёнка: Валишин Тимербай
Рождение ребёнка
03.01.1956
Дочь: Залия
Отец ребёнка: Валишин Тимербай
Рождение ребёнка
09.04.1957
Сын: Валишин Рашид
Отец ребёнка: Валишин Тимербай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валишин Тимербай
Смерть
27.01.2009