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(Муфтиева) Сагида

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Место рождения

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муфтиев Гиляжитдин

Мать: Муфтиева Бибиджамиля

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1952

Дочь: Сария

Отец ребёнка: Валишин Тимербай

Рождение ребёнка
08.07.1954

Дочь: Фания

Отец ребёнка: Валишин Тимербай

Рождение ребёнка
03.01.1956

Дочь: Залия

Отец ребёнка: Валишин Тимербай

Рождение ребёнка
09.04.1957

Сын: Валишин Рашид

Отец ребёнка: Валишин Тимербай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валишин Тимербай

Смерть
27.01.2009
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