Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Захарьин Ефим

Отец ребёнка: Захарьин Евдоким

Рождение ребёнка
1823

Сын: Захарьин Козьма

Отец ребёнка: Захарьин Евдоким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьин Евдоким

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close