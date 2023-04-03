Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Захарьин Ефим
Отец ребёнка: Захарьин Евдоким
Рождение ребёнка
1823
Сын: Захарьин Козьма
Отец ребёнка: Захарьин Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарьин Евдоким
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно