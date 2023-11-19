Семенков Гуриан Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1926
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1921
Рождение
15.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1960
Сын: Семенков Леонид Георгиевич
Мать ребёнка: Рыдевская Екатерина Моисеевна
Рождение ребёнка
24.10.1965
Мать ребёнка: Рыдевская Екатерина Моисеевна