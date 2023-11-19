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Семенков Гуриан Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1926

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1921
Рождение
15.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыдевская Екатерина Моисеевна

Рождение ребёнка
03.07.1960

Сын: Семенков Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: Рыдевская Екатерина Моисеевна

Рождение ребёнка
24.10.1965

Сын: Семенков Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Рыдевская Екатерина Моисеевна

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