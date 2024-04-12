Вагнер (Лысенко) Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1954
Отец: Лысенко Алексей
Мать: Лысенко Лидия
Рождение ребёнка
31.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагнер Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1975
Дочь: Пробст Жанна Александровна
Отец ребёнка: Вагнер Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1978
Сын: Вагнер Евгений Александрович
Отец ребёнка: Вагнер Александр Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1986
Дочь: Десятова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Вагнер Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1991
Дочь: Нестерова Анна Александровна
Отец ребёнка: Вагнер Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно