Вагнер (Лысенко) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер (Лысенко) Вера Алексеевна

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Место рождения

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

05.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1954

Отец: Лысенко Алексей

Мать: Лысенко Лидия

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
31.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагнер Александр Иванович

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.07.1975

Дочь: Пробст Жанна Александровна

Отец ребёнка: Вагнер Александр Иванович

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.05.1978

Сын: Вагнер Евгений Александрович

Отец ребёнка: Вагнер Александр Иванович

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.12.1986

Дочь: Десятова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Вагнер Александр Иванович

Тайынша, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.04.1991

Дочь: Нестерова Анна Александровна

Отец ребёнка: Вагнер Александр Иванович

Тайынша, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагнер Александр Иванович

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