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Багаев Максим Гаврилов

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Место рождения

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии 1858 года как глава домохозяйства
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Багаев Савва Максимов

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Багаев Поликарп Максимов

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии 1858 года как сын главы домохозяйства
Смерть
Неизвестно
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