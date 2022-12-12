Багаев Максим Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
упоминается в 10 ревизии 1858 года как глава домохозяйства
Рождение ребёнка
1851 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Мать ребёнка: не указана
упоминается в 10 ревизии 1858 года как сын главы домохозяйства
Смерть
Неизвестно