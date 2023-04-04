Рязанцева Мария Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1875
Сын: Рязанцев Афанасий Трофимов
Отец ребёнка: Рязанцев Трофим Сергеев
Рождение ребёнка
23.07.1876
Дочь: (Рязанцева) Евпраксия Трофимова
Отец ребёнка: Рязанцев Трофим Сергеев
Рождение ребёнка
02.04.1881
Отец ребёнка: Рязанцев Трофим Сергеев
Рождение ребёнка
15.03.1882
Сын: Рязанцев Алексей Трофимов
Отец ребёнка: Рязанцев Трофим Сергеев