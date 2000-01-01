Вшивцев Сысой Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вшивцев Иван Сысоев
Мать ребёнка: Вшивцева Улита Архиповна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Вшивцева Улита Архиповна
Рождение ребёнка
25.01.1799
Мать ребёнка: Вшивцева Улита Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Улита Архиповна
Смерть
После 1811