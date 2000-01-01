Вшивцев Сысой Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Сысой Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Вшивцев Степан Андреевич

Мать: Вшивцева Настасья Малафеева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Вшивцев Иван Сысоев

Мать ребёнка: Вшивцева Улита Архиповна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Вшивцев Евсентий Сысоев

Мать ребёнка: Вшивцева Улита Архиповна

Рождение ребёнка
25.01.1799

Сын: Вшивцев Григорий Сысоев

Мать ребёнка: Вшивцева Улита Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Улита Архиповна

Смерть
После 1811
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