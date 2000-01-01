Сорокин Ефим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Ефим Васильевич

Сорокин Ефим Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Сорокин Василий

Мать: Сорокина Настя

Рождение ребёнка
15.06.1922

Сын: Сорокин Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1925

Дочь: Исаенко Анна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Константин Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close