Сорокин Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Сорокин Василий
Мать: Сорокина Настя
Рождение ребёнка
15.06.1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1925
Дочь: Исаенко Анна Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Константин Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1945