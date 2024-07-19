Никулина Пелагея Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти08.03.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1850
Сын: Никулин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Никулин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Никулина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Никулин Андрей Иванович
Смерть
08.03.1878 ст.
Крестьянская жена, 57 лет, от боли в животе.