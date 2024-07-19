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Никулина Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

08.03.1878 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Никулин Андрей Иванович

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Никулин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Никулин Андрей Иванович

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Никулина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Никулин Андрей Иванович

Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.03.1878 ст.
Зубцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянская жена, 57 лет, от боли в животе.

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