Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Чурилин Василий Минаев

Отец ребёнка: Чурила Минай Григорьев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Чурилин Денис Минаев

Отец ребёнка: Чурила Минай Григорьев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Чурилин Тихон Минаев

Отец ребёнка: Чурила Минай Григорьев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Екатерина Минаева

Отец ребёнка: Чурила Минай Григорьев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чурилин Василий Минаев

Отец ребёнка: Чурила Минай Григорьев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурила Минай Григорьев

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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