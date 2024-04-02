Иванов Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1858 год был Кунгурским 3-й гильдии купцом. Владел кожевенным заведением в г. Челябинск. Занимался торговлей.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иванов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Иванов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иванов Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иванов Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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