Иванов Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
На 1858 год был Кунгурским 3-й гильдии купцом. Владел кожевенным заведением в г. Челябинск. Занимался торговлей.
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1823
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иванов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно