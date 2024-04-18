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Маскина Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маскина) Христиния Адрианова

Отец ребёнка: Маскин Адриан Порфирьев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маскин Адриан Порфирьев

Рождение ребёнка
20.01.1904

Дочь: Ксения Адрианова

Отец ребёнка: Маскин Адриан Порфирьев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Смерть
Неизвестно

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