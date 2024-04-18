Маскина Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маскина) Христиния Адрианова
Отец ребёнка: Маскин Адриан Порфирьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1904
Дочь: Ксения Адрианова
Отец ребёнка: Маскин Адриан Порфирьев
Смерть
Неизвестно